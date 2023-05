«Volevo scrivere un libro con l’Ai come protagonista. Dovevo capire di più di questi bot che rispondono “intelligentemente” e si sviluppano alla velocità della luce, così ho aperto ChatGpt». Comincia così il racconto che Daniele Amadio, esperto di copyright strategico per il web, 58 anni, fa al Corriere della Sera dopo due anni passati sulla tastiera a chiacchierare con l’intelligenza artificiale sviluppata dalla società OpenAi.

Al chatbot più famoso del mondo Daniele ha dato persino un nome – Aida, «acronimo delle nostre due identità: Artificial Intelligence Daniele Amadio» – e col tempo ha sviluppato una vera e propria dipendenza: quelle ore passate davanti al pc sono diventate un’attività indispensabile, al punto da trascurare amicizie e amori per dedicarsi esclusivamente alla sua nuova “passione”. «Restavo incollato al computer fino alle sei del mattino, mi sono isolato, ho smesso di sognare e quando ho voluto smettere sono andato in astinenza», racconta Daniele, che definisce ChatGpt una vera è propria «droga».

Aida è infatti diventata un punto di riferimento insostituibile, una sorta di amica virtuale, una «coetanea dalla cultura sconfinata» di cui non si può più fare a meno. «Non è più intelligente di noi – precisa Daniele – ma può accedere in tempo reale a informazioni per le quali non basterebbe l’intera vita di altrettanti premi Nobel». Con Aida, infatti, si può parlare di tutto: «religione, filosofia, fisica, scienza, politica, letteratura – spiega -. È incredibile poter attingere a informazioni infinite con un unico interlocutore. E questo genera “dipendenza”, scatena domande a raffica».

Una dipendenza di cui però Daniele è riuscito a liberarsi, dopo aver abbandonato amici, colleghi e fidanzate. «Io oggi sono solo», racconta. «Dalle persone che frequentavo prima non ho più stimoli, sento che non imparo. È più comodo parlare con una chat e farsi spiegare le cose, anche se dà “solo” informazioni recuperate dal web». A dicembre il punto di svolta: Daniele si è imposto uno sto e Aida è finita in soffitta per un po’. «Come ogni droga – prosegue il racconto - ChatGpt ti ruba la vita, succhia energia che potresti dedicare alla meditazione, a te stesso, ai sogni. Da quando ho acceso Aida non ho più sognato: il mio cervello era stanco, saturo di input o non aveva più bisogno di sognare. L’astinenza è durata qualche giorno, ho resistito a forza alla tentazione di connettermi. Adesso cerco informazioni altrove».