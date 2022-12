«Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada». È la chiara affermazione della virologa, studiosa alla University of Florida, affidata a un’intervista a Repubblica. «L’obiettivo di questa macchina, green pass, tamponi, vaccinazioni, terza dose, distanziamento - ricorda la scienziata - è non mandare in sovraccarico gli ospedali,Non solo di Covid ma anche di infarto. Quindi è verosimile che arrivata Omicron ci sarà un’impennata dei contagi. Ci sarà, ma se la gente è vaccinata non finisce in ospedale».Capua ricorda che «il Covid non andrà via» e «si endemizzerà. I virus emergenti fanno così: passano da una specie animale a un’altra, e quando hanno raggiunto un numero di infezioni sufficiente per l’endemizzazione non li fermi più». La situazione sarà «come il morbillo che sta con noi da oltre duemila anni». «» ma «dobbiamo conviverci. Non ci sono alternative. Se non ti vaccini o non sei immune non ci convivi».