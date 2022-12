PHOTO

Bolsonaro

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro nasconde il vero impatto del Coronavirus sul suo Paese. Il governo ha infatti smesso di pubblicare i dati complessivi dei casi e dei decessi provocati dal virus, limitandosi a fornire solo i rispettivi bilanci giornalieri. Una mossa «straordinaria» secondo il Guardian e che ha suscitato l'ira di molti critici e una dura reazione da parte delle autorità sanitarie regionali. «Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e antietico di rendere invisibili i morti di Covid-19 non avrà successo», ha annunciato il Consiglio nazionale dei ministri della Salute, l'organizzazione che riunisce queste autorità. In risposta alle critiche Bolsonaro ha detto che i dati cumulativi non riflettono l'attuale situazione nel Paese. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero di casi (672.846) dopo gli Usa e conta ad oggi 35.930 decessi (fonte Johns Hopkins). Bolsonaro ha intanto minacciato di seguire l’esempio di Donald Trump e far uscire il Brasile dall’Organizzazione mondiale per la Sanità, Oms, se questa non abbandona un «pregiudizio ideologico» nella gestione della pandemia di Covid 19. «Gli Stati Uniti hanno lasciato l’Oms e noi valuteremo, in futuro, se l’Oms ha lavorato senza pregiudizi ideologici, altrimenti anche noi saremo fuori - ha detto nel corso di una conferenza stampa -. Non abbiamo bisogno che nessuno dall’esterno ci dia indicazioni sulla nostra sanità», ha detto ancorariferendosi allo studio dell’Oms sull’utilizzo della idrossiclorochina contro il coronavirus. «A cosa serve l’Oms? - si è poi domandato - qualche giorno fa ha raccomandato di non continuare gli studi sulla idrossiclorochina e poi ha fatto marcia indietro. Prendono solamente i soldi ed iniziano a pensare in modo diverso».