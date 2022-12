È stato fissato per il prossimo 2 marzo davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma il processo peravvenuto nel corso della manifestazione no green pass lo scorso 9 ottobre. La Procura di Roma nelle scorse settimane ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova,, e altre undici persone in relazione agli scontri avvenuti nella manifestazione che aveva visto anche l’irruzione nella storica sede del sindacato di Corso d’Italia. Oltre a Fiore e Castellino al termine delle indagini preliminare i pm avevano sollecitato l’immediato anche per l’ex Nar. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore Michele Prestipino e dalla pm, a tutti gli indagati vengono contestati i reati di devastazione aggravata in concorso e quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata. Nei confronti di Castellino, Fiore, Aronica viene contestato anche il reato di istigazione a delinquere.