Angela Rayner si è dimessa dall’incarico di vicepremier e ministra dell’Edilizia abitativa del governo di Keir Starmer. La decisione arriva dopo che un’indagine indipendente ha accertato irregolarità fiscali legate all’acquisto di un appartamento nell’East Sussex. Contestualmente, Rayner ha lasciato anche la carica di vice leader del Partito Laburista.

Era stata lei stessa a chiedere al consulente sugli standard ministeriali, Laurie Magnus, di verificare la correttezza delle sue dichiarazioni. Nella relazione consegnata a Starmer, Magnus ha riconosciuto l’impegno e l’integrità della politica, ma ha concluso che era stato violato il codice di condotta dei ministri. Una contraddizione troppo pesante per la dirigente che, in passato, si era distinta per le critiche feroci contro chi evade le tasse.

Secondo le ricostruzioni, Rayner avrebbe risparmiato circa 40mila sterline non pagando l’imposta di registro su un appartamento da 800mila sterline, sostenendo di aver ricevuto una consulenza fiscale errata.

Le motivazioni personali

In una lettera indirizzata al premier, Rayner ha ammesso l’errore: «Mi assumo la piena responsabilità di questo errore. Non è mai stata mia intenzione fare altro che pagare l’importo corretto». Ha aggiunto di aver tenuto conto anche del «pesante tributo imposto alla mia famiglia dalla pressione mediatica».

La politica ha ricordato le difficoltà personali vissute negli ultimi anni: il divorzio nel 2023 e le problematiche legate al figlio con disabilità permanenti. La sua carriera – da madre single adolescente a sindacalista, parlamentare e vicepremier – resta una delle parabole più insolite e simboliche della politica britannica.

Le reazioni di Starmer

Il premier Starmer si è detto «molto triste» per le dimissioni, pur riconoscendo che la scelta fosse inevitabile: «Non ho altro che ammirazione per te e grande rispetto per i tuoi successi», ha scritto in una lettera a mano, chiusa con parole di sincera vicinanza.

Il rimpasto reso necessario dalle dimissioni ha visto l’ingresso di David Lammy come nuovo vicepremier, mentre il ministero dell’Edilizia abitativa è stato affidato a Steve Reed.

Il nuovo volto del governo

Le dimissioni di Rayner ridisegnano anche gli equilibri interni all’esecutivo laburista. Per la prima volta, tutte e tre le principali cariche dello Stato sono affidate a donne: Shabana Mahmood agli Interni, Yvette Cooper agli Esteri e Rachel Reeves come Cancelliere dello Scacchiere. Una fotografia inedita della politica britannica, che arriva in un momento di difficoltà per Starmer ma anche di rinnovamento dei vertici.