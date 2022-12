Alta tensione tra Cina e Taiwan, interviene Blinken

Il ministero della difesa diha fatto sapere che «aerei e navi da guerra» cinesidello stretto che divide l’isola dalla terraferma. Secondo le autorità dile manovre cinesi ora possono essere definite come «altamente provocatorie». Il comunicato del ministero della difesa recita: «un numero elevato di formazioni di unità aeree e navali da guerra cinesi ha condotto esercitazioni nello Stretto die superato la linea mediana dello stesso».Intervenendo all’East Asia Summit in, il segretario di Stato Usa,ha definito «palesemente provocatoria» la reazione dellaalla visita adella speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi . Lo riporta l’agenzia Reuters citando un funzionario occidentale presente al vertice. Secondo la stessa fonte,ha inoltre detto che avviando le esercitazioni militari nello Stretto dila Cina ha tentato di intimidire non solo l’isola, ma anche i suoi vicini. Gli Stati Uniti cercano di «calmare le acque» e continuano a essere a fianco dei loro alleati e partner, ha fatto sapere il segretario di Stato Usa,Il ministro degli Esteri cinesericordato che il sostegno diallae la posizione russa sulla questione diconfermano l’alto livello di partnership globale tra i due paesi. «Pechino è pronta a rafforzare la cooperazione strategica con la Russia in modo che insieme possiamo difendere in modo più efficace il sistema internazionale, in cuigioca un ruolo chiave, così come l’ordine basato sulle norme del diritto internazionale», ha dettodurante un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Cambogia.Laha convocato anche l’ambasciatore giapponese, oltre agli ambasciatori europei, per protestare contro la dichiarazione del G7, critica nei confronti delle esercitazioni militari di Pechino intorno a. Il vice ministro degli Esteri cineseha convocato con urgenza l’ambasciatoreha contestato la dichiarazione del G7 e ha sottolineato che ilha una «colpa storica» per i suoi 50 anni di colonizzazione di, fino al 1945. Deng, scrive Kyodo News, ha quindi esortatoad essere «prudente» sulla questione dell’isola.L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti,, è stato convocato allache ha protestato per «le azioni provocatorie della Repubblica popolare cinese» decise nella notte. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza americanain una dichiarazione fornita al. «Abbiamo condannato le azioni militari della Repubblica popolare cinese, che sono irresponsabili e in contrasto con il nostro obiettivo di lunga data di mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan», ha detto. Laha reagito alla visita della speaker delladei rappresentantiavviando una grande esercitazione militare nello Stretto di. Nelle ultime ore le autorità di Pechino hanno deciso anche di sanzionare Pelosi e i suoi familiari stretti, in relazione alla sua missione«La Cina, sullo sfondo della provocatoria visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usaa Taiwan, sta legittimamente prendendo provvedimenti per proteggere la sua sovranità». Lo ha detto il portavoce del Cremlinoin un briefing con la stampa, secondo quanto riporta l’agenzia russa. Dopo la visita di, Pechino ha avviato un’esercitazione militare su vasta scala intorno all’isola.