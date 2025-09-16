Il cinema dice addio a una delle sue leggende: Robert Redford si è spento nel sonno a 89 anni nella sua casa nello Utah. Attore, regista e padrino del cinema indipendente, fondatore del Sundance Festival, il ragazzo d'oro di Hollywood, due volte vincitore del premio Oscar – nel 1981 come miglior regista per "Gente Comune" e uno alla carriera nel 2002 – dopo essere diventato famoso negli anni '60, è stato una delle più grandi star degli anni ‘70 con film come “Il candidato”, “Tutti gli uomini del presidente” e “Come eravamo”.

Redford ha interpretato l'astuto fuorilegge al fianco di Paul Newman in “Butch Cassidy” del 1969, un successo al botteghino da cui hanno preso il nome il Sundance Institute e il festival di Redford. Concludendo quel decennio con l'Oscar come miglior regista per “Gente comune” del 1980, che vinse anche il premio come miglior film nel 1980. É stato il direttore di un carcere che si finge galeotto per scoprire i segreti del penitenziario nel film “Brubaker”.

Nato a Santa Monica il 18 agosto del 1936, Redford è morto «nella sua casa al Sundance, sulle montagne dello Utah, il luogo che amava, circondato da coloro che amava», ha dichiarato la sua addetta stampa Cindi Berger in un comunicato. Non è stata fornita alcuna causa del decesso. I suoi capelli biondi ondulati e il sorriso fanciullesco lo resero l'attore più desiderato, un vero sex symbol, ma si impegnò molto per trascendere il suo aspetto, sia attraverso il suo impegno politico, sia attraverso la sua disponibilità ad accettare ruoli poco glamour, sia attraverso la sua dedizione nel fornire una piattaforma per film a basso budget.

I suoi ruoli spaziavano dal giornalista del Washington Post, Bob Woodward, a un montanaro in “Jeremiah Johnson” fino a un agente doppiogiochista nel Marvel Cinematic Universe, e tra i suoi co-protagonisti figuravano Jane Fonda, Meryl Streep e Tom Cruise. Ma il suo partner sullo schermo più famoso era il suo vecchio amico, attivista e burlone Paul Newman, con i loro film che rappresentavano una variante del loro caldo e provocatorio rapporto fuori dallo schermo. Collaborò con lui anche nel film vincitore dell'Oscar per il miglior film del 1973, “La stangata”, che valse a Redford una nomination come miglior attore per il ruolo di un giovane truffatore nella Chicago degli anni '30.

Redford aveva visto Hollywood diventare più cauta e autoritaria durante gli anni '70 e voleva recuperare lo spirito creativo della prima parte del decennio. Il Sundance era stato creato per coltivare nuovi talenti lontano dalle pressioni di Hollywood, con l'istituto che fungeva da palestra e il festival, con sede a Park City, nello Utah, dove Redford aveva acquistato un terreno con la speranza iniziale di aprire una stazione sciistica. Park City divenne invece un luogo di scoperta per registi precedentemente sconosciuti come Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e Darren Aronofsky.

Redford prediligeva il genere drammatico mainstream sia come attore che come regista, sebbene sia apparso anche in diverse opere di narrativa politica. Satirizzò la campagna elettorale nei panni di un idealista candidato alla carica di senatore degli Stati Uniti in “Il candidato” del 1972 e pronunciò una delle battute finali più memorabili, "Cosa facciamo ora?", dopo che il suo personaggio riesce a vincere.

Recitò nei panni di Woodward, accanto a Carl Bernstein interpretato da Dustin Hoffman, in 'Tutti gli uomini del presidente' del 1976, la storia dei giornalisti del Washington Post la cui inchiesta sul Watergate contribuì a far cadere il presidente Richard Nixon. E chi non se lo ricorda, sposino bellissimo e biondo in coppia con una stupenda Jane Fonda nel celebre film "A piedi nudi nel parco (Barefoot in the Park)" film del 1967 diretto da Gene Saks, tratto dall'omonima commedia teatrale di Neil Simon?

Con “Leoni per agnelli” del 2007, Redford tornò alla regia in una saga che vede protagoniste un membro del Congresso (Tom Cruise), una giornalista (Meryl Streep) e un accademico (Redford) le cui vite si intrecciano nella guerra al terrorismo in Afghanistan. L'indipendenza era la sua parola d'ordine.