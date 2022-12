Più che la delega affidata a Francesco Paolo Sisto (FI) sulle valutazioni di professionalità delle toghe «il guaio è la riforma annunciata dal governo che non ci pare per nulla adeguata a rimediare ai problemi emersi». Lo dice in un'intervista a "Il Fatto Quotidiano",, presidente dell'Anm. «Le norme sono per ora abbastanza chiare: a chiunque spetti la delega, al ministero non compete che l'adozione di decreti che formalizzano le deliberazioni delche, finché la Costituzione è questa, agisce in autonomia. Semmai il problema è un altro - spiega - in ballo c'è una riforma dell'ordinamento che,, rischia di peggiorare la situazione ed esasperare tendenze che invece vanno sopite, non accentuate».L'introduzione delle pagelle per valutare l'operato dei magistrati rispetto alla loro capacità organizzativa,. Inoltre, consentire all' Avvocatura, afferma Santalucia, «di votare nei consigli giudiziari che elaborano le valutazioni di professionalità dei magistrati esaspera la potenziale conflittualità tra categorie professionali». Quello che è stato rivelato dalle inchieste: il verticismo e il carrierismo, storture che devono essere corrette e che l'annunciata riforma Cartabia rischia invece di favorire ulteriormente».