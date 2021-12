L’ordine di Travaglio: colpire Sisto per fermare Cartabia

È ufficialmente iniziata la campagna del Fatto Quotidiano contro l’ipotesi Cartabia al Colle. È iniziata con una fake sparata contro il sottosegretario Sisto, accusato nientemeno che di essere una sorta di “piccolo Viscinski” incaricato delle valutazione di professionalità dei magistrati. Niente di più falso, naturalmente.

I magistrati vengono valutati (e sempre positivamente, sic!) dal Csm, da nessun altro. Ma tanto basta al Fatto per lanciare l’accusa contro Sisto, il quale non viene presentato come sottosegretario alla Giustizia (bravo e addirittura preparato, come non se ne vedeva da tempo), ma come avvocato di Berlusconi. Il che basta a giustificare la spericolata e ardita associazione: chi vota Cartabia, vota la donna che sta delegittimando la magistratura per conto del Cavaliere.

E sì perché il punto è solo quello: avvisare i grillini (i veri destinatari del messaggio) che l’ascesa della ministra Cartabia al Colle va fermata con tutti i mezzi, anche attraverso attacchi trasversali. Insomma una sorta di pizzino, un avviso recapitato in casa grillina. Che, temiamo, potrebbe avere effetto.