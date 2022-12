Nuovo procuratore di Milano, chi sono gli aspiranti

Dalla procura di Milano alla Dna

è iniziata ufficialmente ieri, quando laha audito i nove magistrati candidati ad occupare la poltrona lasciata a novembre scorso da. Una poltrona che scotta, data la guerra intestina scoppiata nel Palazzo di Giustizia di via Carlo Freguglia, devastato dai veleni del casoe dagli strascichi del processo Eni. Una procura, soprattutto, che vede sotto inchiesta due procuratori aggiunti () e due sostituti (, attualmente in forza alla procura europea), tutti coinvolti nei casi Eni. A reggere uno degli uffici giudiziari più importanti d’Italia c’è, attualmente,, il cui pensionamento è previsto ad aprile. L’intenzione della Commissione è, dunque, chiudere il capitolo prima di affidare ad un secondo facente funzione la guida della procura, per poi passare ad affrontare un’altra importante pratica, quella della Procura nazionale antimafia. La prospettiva è quella di avviare la discussione in Commissione già giovedì e terminarla a stretto giro, forse anche entro la prossima settimana.Gli aspiranti sono comparsi ieri, in parte in presenza e in parte da remoto, confrontandosi con i consiglieri della Direttivi per venti minuti a testa. Il primo ad essere ascoltato è stato, procuratore generale di Firenze e candidato anche alla poltrona della procura nazionale antimafia e a quella di Palermo, rimasta vuota dopo la nomina di Francesco Lo Voi a capo dell’ufficio giudiziario di Roma. Un curriculum, il suo, di tutto rispetto - senza contare che il magistrato risulta essere quello più anziano professionalmente -, scartato nella scelta del capo della procura capitolina, vittima dei veleni del caso Palamara . Il suo nome, infatti, era quello tirato in ballo dai partecipanti alla cena all’Hotel Champagne come scelta in discontinuità con l’era di. Ma pur essendo totalmente all’oscuro delle manovre alle sue spalle, Viola si è ritrovato presto fuori dai giochi e beffato anche al secondo “turno”, dopo l’annullamento della nomina di Michele Prestipino , ritenuta illegittima dalla giustizia amministrativa. Milano, dunque, potrebbe rappresentare il risarcimento per lo scippo subito nel 2019, quando la V Commissione aveva già scelto il suo nome alla guida di, salvo poi metterlo da parte. Ma il favorito sembra essere, allo stato attuale, il secondo sulla lista delle audizioni di ieri, ovvero, procuratore dinonché ex presidente dell'Anm e due volte consigliere del Csm, in quota Magistratura Indipendente, stessa corrente di Viola. Altro nome forte tra i candidati è quello di, attuale procuratore di Bologna. E oltre a lui ci sono anche, procuratore di Pordenone,, procuratore aggiunto a Milano (unico interno a correre per il posto),, procuratore di Como,, procuratore aggiunto a Torino,, procuratore di Cremona e Luigi Orsi, sostituto alla procura generale della Cassazione. Insomma, a Milano quasi certamente arriverà un Papa straniero. Una soluzione che, forse, potrebbe anche aiutare a porre fine alla guerra tra fazioni che sta facendo franare gli uffici giudiziari, che nei prossimi mesi dovranno fare anche i conti con i possibili trasferimenti per incompatibilità ambientale proposti pere attualmente al vaglio di Palazzo dei Marescialli.I tempi non dovrebbero essere troppo lunghi e una volta chiusa la praticasi passerà all’analisi dei curricula dei candidati alla guida della Dna, dato che il 18 febbraio sarà l’ultimo giorno di Federico Cafiero de Raho a via Giulia. A voler prendere il posto di de Raho, oltre al già citato Viola, ci sono anche i procuratori di Napoli,, che allo stato attuale sembra essere il favorito, quello di Catanzaro, Nicola Gratteri , quello di Catania,, di Messina,e Lecce,. Unica candidatura interna alla Dna quella di, attualmente procuratore aggiunto in via Giulia. Altra poltrona in ballo, come anticipato, quella di, dove oltre a Viola - che qui dovrebbe essere il candidato più forte - sono altri sei i candidati. Sabato scorso sono infatti scaduti i termini per presentare le domande e a proporre la propria candidatura sono stati l’attuale procuratore di Messina,(anche lui tra i favoriti), i due procuratori aggiunti di Palermo,, attuale reggente a Palermo, e, il procuratore di Gela,, la sostituta della Procura nazionale antimafiae il procuratore aggiunto di Catania. Non ha, invece, presentato domanda, secondo alcuni a sorpresa, l’ex procuratore di Roma, attualmente aggiunto a Roma dopo aver dovuto lasciare il posto a Lo Voi.