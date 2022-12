La carriera di Filippo Patroni Griffi

Patroni Griffi ministro nel Governo Letta

In passato fu vicino anche al Governo Prodi

I magistrati deleleggono, al ballottaggio, il presidentecome nuovo giudice costituzionale. Prenderà il posto di, presidente della Consulta, che a fine gennaio lascerà la Corte per scadenza del mandato di nove anni. «La votazione a scrutinio segreto, si è aperta alle 10 di martedì 14 dicembre, ma non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, si è proseguito oggi con il ballottaggio, tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti - si legge in una nota -. Il voto di ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, si è concluso con l’elezione del candidato che ha raggiunto la maggioranza relativa dei voti».Nato a Napoli il 27 agosto 1955,Svolge a Napoli studi classici presso il Liceo Umberto e, nel 1977, consegue con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli. A seguito di pubblici concorsi, diventa magistrato ordinario nel 1979, referendario di Tribunale amministrativo regionale nel 1984 e dal 1985 è Consigliere di Stato.Già presidente aggiunto, presidente titolare della sezione Quarta e direttore dell’Ufficio studi massimario e formazione della Giustizia amministrativa, è stato nominato presidente del Consiglio di Stato con decreto del presidente della Repubblica 25 settembre 2018. È stato componente della Commissione incaricata della redazione del codice del processo amministrativo.È stato più volte relatore in Seminari tra Corti Supreme e Consigli di Stato dell’Unione Europea e in sede OCSE. Dal maggio 2021 è Presidente di ACA-Europe,s. Componente del Comitato scientifico di varie riviste giuridiche, è autore di saggi in tema di organizzazione pubblica, prevenzione della corruzione, giustizia amministrativa, fonti del diritto, qualità della regolazione. È stato Ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Letta.In passato ha ricoperto gli incarichi di coordinatore del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di Capo del dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio nel Governo, di Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali e di componente della Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza (Civit). È stato Capo di Gabinetto dei Ministri(Riforme Istituzionali) e(Funzione Pubblica) e Capo dell’Ufficio Legislativo dei Ministri per la funzione pubblica. È presidente del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e vice presidente SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno.