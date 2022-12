Referendum sulle firme per candidarsi al Csm

Referendum sulla separazione delle carriere

Referendum sulla custodia cautelare

Referendum sulla Legge Severino

Sì della Consulta a quattro quesiti referendari, le reazioni della politica

Fratelli d'Italia appoggerà due referendum su quattro

Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessiin materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora dichiarati ammissibili riguardano l'abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati delCi sarà il referendum che vuole cancellare le firme necessarie per poter presentare una candidatura alle elezioni dei consiglieri togati del Csm. La Corte costituzionale ha dichiarato il quesito ammissibile.La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum che ha come obiettivo la separazione delle carriere in magistratura, cancellando le norme che oggi consentono.Si terrà il referendum sulla custodia cautelare. La Corte costituzionale si è pronunciata per la sua ammissibilità.Si voterà sulla legge Severino. La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum sul Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità, uno dei decreti attuativi della legge.«La decisione della Consulta di non ammettere il referendum sulla eutanasia riflette una certa miopia istituzionale che concede più alla religione che al libero arbitrio». Così in una nota deputato M5S. «Dopo aver ribadito con due sentenza la necessità di una legge e dopo aver constatato l’inerzia colpevole del Parlamento,, con motivazioni deboli che rilanciano un’altra esigenza quella di una modifica costituzionale per introdurre il giudizio preventivo di ammissibilità e non consentire che milioni di firme vadano disperse come in questo caso», conclude. «Una bella notizia. Ho firmato con convinzioneed oggi, con la decisione della Consulta di ammettere 4 quesiti, è un bel giorno. C’è ancora tanta strada da fare per avere davvero una giustizia giusta, ma questo è un buon inizio. Buon voto a tutti». Così il capogruppo di iv al Senato,, su twitter. «Sono contento che il referendum sia passato così anche i cittadini potranno esprimere la propria opinione. I referendum sono sempre una prova e un esercizio di democrazia da parte dei cittadini. Sullanoi sindaci abbiamo chiesto da sempre una modifica perché ci ritroviamo, unica figura istituzionale, ad essere sospesi per 18 mesi senza una condanna definitiva». Questo il commento a caldo, con l'ANSA, sul via libera al quesito referendario sulla legge Severino di, presidente dell'Anci. «Che dire? Prendiamo atto. Si tratta di quesiti molto diversi tra loro» e per, capogruppoin commissionealla Camera, due dei quesiti ammessi dalla Consulta sono «molto discutibili», ovvero quelli sulla legge Severino e sulle misure cautelari. Spiega Bazoli all’Adnkronos: «Intervengono con l’accetta su temi delicati. Da una parte l’abrogazione integrale della legge Severino che, a mio parere, è molto discutibile.E poi il quesito sulla limitazione della misure cautelari, un tema che non mi sembra tanto materia da referendum: si rischia di produrre un buco legislativo e anche questo lo trovo abbastanza discutibile». Per quanto riguarda gli altri due quesiti ammessi dalla Consulta - separazione delle funzioni dei magistrati e- «si tratta di temi che sono già parzialmente assorbiti dalla riforma in corso di approvazione in Parlamento». Il fatto che siano stati ammessi questi quesiti referendari può essere un ostacolo alla riforma? «No anzi, sono un ulteriore stimolo a completare la riforma visto che sono peraltro già contenuti nelle bozze che stiamo esaminando». Ilsi schiererà dunque contro i quesiti su Severino e misure cautelari? »Io ho espresso una mia valutazione personale. Discuteremo e ci sarà una posizione del partito». «Primi quattro referendum sulla giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!». Lo scrive su Twitter il leader della Lega,«Appoggeremo i referendum sulla riforma del Csm e sulla separazione delle funzioni che è una battaglia fondamentale del centrodestra - spiega- ma non potremo appoggiare gli altri. Ad esempio sulla custodia cautelare perché mette a rischio la sicurezza e sulla legge, perché se venisse abolita lascerebbe troppa discrezionalità ai giudici, sarebbero loro a decidere caso per caso e questo mi spaventa». E conclude: «In ogni caso comefaremo una riflessione generale. E venerdì abbiamo la Direzione del partito, non conosco l'ordine del giorno ma immagino che ci siano più temi»