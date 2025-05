Donald Trump ha annunciato piani per la riapertura e l'ampliamento di Alcatraz, la storica prigione situata su un'isola al largo di San Francisco, chiusa nel 1963 a causa delle condizioni fatiscenti e dei costi elevati di gestione.

L’annuncio di Trump

In un messaggio pubblicato su Truth Social domenica sera, Trump ha dichiarato: «Per troppo tempo, l'America è stata afflitta da criminali viziosi, violenti e recidivi, la feccia della società, che non contribuiranno mai a nulla se non a miseria e sofferenza». Ha poi aggiunto: «Ecco perché oggi ordino al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all'FBI e al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, di riaprire un'Alcatraz sostanzialmente ampliata e ricostruita, per ospitare i criminali più spietati e violenti d'America».

Il Bureau of Prisons ha confermato di «rispettare tutti i decreti presidenziali», ma la realizzazione di questo progetto sarà probabilmente costosa e complessa. La prigione, che è stata chiusa più di 60 anni fa a causa di infrastrutture deteriorate, richiederebbe ingenti investimenti per essere adattata agli standard moderni. La sua posizione su un'isola, lontana dalle principali infrastrutture, rende particolarmente difficoltoso e costoso il rifornimento e la manutenzione. Inoltre, il Bureau of Prisons sta affrontando problemi simili in altre strutture penitenziarie e ha chiuso alcune prigioni a causa di difficoltà infrastrutturali analoghe.

Acaltraz set per il cinema

Alcatraz è stata conosciuta come 'The Rock' ed è diventata un simbolo culturale grazie alla sua storia e alla presenza di criminali famosi come il gangster Al Capone e il criminale George Kelly, noto come 'Machine Gun'. La prigione è stata oggetto di numerosi film, tra cui 'The Rock' con Sean Connery e Nicolas Cage.

Durante i suoi 29 anni di attività, 36 detenuti hanno tentato di evadere, ma quasi tutti sono stati catturati o non hanno sopravvissuto ai tentativi. La struttura è famosa per le sue evasioni quasi impossibili, a causa delle forti correnti e delle fredde acque che circondano l'isola.

Il destino di tre detenuti, John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris, che tentarono una fuga nel 1962, è ancora oggetto di mistero e discussione. La loro fuga è stata raccontata nel film del 1979 'Fuga da Alcatraz' con Clint Eastwood. Oggi, l'isola di Alcatraz è un importante sito turistico e un monumento storico nazionale, gestito dal National Park Service.