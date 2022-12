Parla di «accuse infamanti» e di «gogna mediatica» ma anche di «schizzi di fango» che «hanno colpito i tre poliziotti imputati» del processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio , l’avvocato, difensore di uno degli imputati,, che oggi ha iniziato l’arringa difensiva davanti al Tribunale di. La Procura ha chiesto perundici anni e dieci mesi, nove anni e mezzo per gli altri due imputati,, accusati tutti di concorso in calunnia aggravata perché secondo la Procura avrebbero indotto il falso pentitoad accusare falsamente delle persone. «Prima di formulare accuse infamanti che espongono alla gogna mediatica, non solo i poliziotti ma anche i magistrati colpiti da schizzi di fango, prima di fare queste accuse ed esporre alla gogna mediatica un uomo dello Stato, magistrati, poliziotti, ci vogliono delle prove - dice Panepinto - abbiamo sentito parlare di prove granitiche che non abbiamo mai visto,, dubbi ed illazioni, fatte in quest’aula di giustizia». Presenti i tre imputati.Panepinto parla poi di «ricostruzioni romanzesche» che «non possono trovare spazio in un processo». «Non possono trovare spazio protagonisti, che sono personaggi in cerca di autore». L’avvocato spiega poi: «Siamo arrivati alla conclusione in un processo che abbiamo vissuto lungamente,, dopo avere ascoltato a lungo le deposizioni dei testimoni». «Chi mi ha preceduto ha ritenuto di dovere ringraziare il Tribunale - dice riferendosi al pme alle parti civili - non me ne voglia questo Tribunale, ma io ritengo che non si debba ringraziare nessuno, perché se siamo qui in un’aula di giustizia,e perché il pm ha ritenuto di fare un’indagine che era stata archiviata ed esercitare l’azione penale».«Ho avuto un certo smarrimento in diversi momenti, non certo perché vi siano stati argomenti particolarmente incisivi, non è mancanza di rispetto nei confronti dell’accusa - prosegue ancora l’avvocato- Ma un grande senso di smarrimento perché ho avuto l’impressione di partecipare a un processo diverso delle altre parti, di avere valutato prove documentali diverse da quelle di cui vi hanno parlato le parti.Ovviamente totale rispetto per le parti delle vittime di questa terribile tragedia che ha sconvolto loper i loro parenti e coloro che hanno subito un danno e tutti i cittadini italiani». «Fu un periodo che ha scosso le coscienze di tutti gli italiani - prosegue il legale di- Ma sono certo che altrettanto rispetto meritino tutti coloro che con grande senso del dovere si sono impegnati in quegli anni nella lotta alla mafia, e con grande senso del dovere hanno messo la propria vita per lo Stato. Mi riferisco ai magistrati, agli uomini del gruppo(di cui facevano parte i tre imputati ndr) che hanno condotto una guerra alla mafia. Hanno arrestato mandanti ed esecutori». «Se oggi abbiamo un momento storico diverso,- dice ancora Panepinto - Abbiamo sentito criminalizzare tutti gli uomini dello Stato». E ancora: «La memoria di coloro che non possono difendersi è stata ampiamento screditata, mi riferisco a tutti gli uomini dello Stato che si sono succeduti, dei testimoni tacciati di essere collusi, di volere coprire e infangare, occultare, sono accuse gravi che vengono fatte, specie in un’aula di giustizia». Il legale di, citando la requisitoria del pm Stefano Luciani , parla ancora di «illazioni» e cita quanto dice il vocabolario. «Sono ipotesi, un giudizio formulato per via deduttiva. È questo che ci è stato prospettato in questi processo. Un processo che per anni ha costretto gli imputati a subire tutto, ciò che un processo comporta, le sofferenze, conseguenze in ambito personale, familiare e lavorativo. Anche malattie e sofferenze, sono la conseguenza di questo processo». E del suo assistito,, oggi presente con la moglie in aula, dice: «È un uomo dello Stato integerrimo, un uomo del quale ho avuto modo di apprezzare la dignità, e soprattutto il grande senso di abnegazione e rispetto per lo Stato, ancora oggi dopo quello che ha subito, ancora oggi dice che rifarebbe tutto ciò che ha fatto». E aggiunge: «continua ad avere massima dignità per lo Stato». «Lasciamo ai libri, scritti da ex magistrati e giornalisti, chiunque scrive e parla di questa vicenda - dice- il top è stato raggiunto quando anche(il falso pentito ndr) aveva un memoriale che voleva pubblicare. E poi ancora interviste televisive. lasciamole fuori dall’aula di giustizia». E aggiunge: «Si continua a parlare di fatti mai accaduti ed esistiti, si continua parlare di altre verità». (adnkronos)