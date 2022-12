Non c'è pace per la magistratura italiana alle prese con la riforma del Csm e con i continui ricorsi che puntano a minare le delibere delsugli incarichi direttivi e semi-direttivi. E' notizia di oggi, come riportato dal Giornale, che il magistrato Angelo Spirito ha presentato nuovamente reclamo avverso le nomine di(primo presidente della Cassazione), scelti per la seconda volta dal, dopo l'annullamento del Consiglio di Stato. Uno scontro tra toghe in piena regola che alimenta tensioni fuori e dentroIl ricorso, presentato dall'avvocato, prende di mira l'operato della quinta commissione, e di conseguenza dell'assemblea plenaria. Per il legale diinfatti il Csm avrebbe aggirato la decisione dele chiede, ora al, di rimediare a questo errore macroscopico. Intanto, sempre il Giornale, riferisce che a giorni il Csm convocherà, procuratore generale di Firenze,, procuratore capo di Bologna, eprocuratore aggiunto di Milano, tutti e tre in corsa per prendere il posto di Francesco Greco , ex procuratore capo di Milano, ora in pensione. Qualora il Csm non scegliesse uno di questi, secondo quanto scrive il quotidiano meneghino, prenderebbe quota il nome di, attuale procuratore capo di La Spezia.