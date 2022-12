In un’intervista rilasciata al “Giornale”, l’ex procuratore di Venezia,, torna a parlare delle questioni inerenti la giustizia italiana. Il magistrato, ora in pensione, ha sempre preso una posizione netta contro le correnti togate, criticando spesso e volentieri il modo in cui vengono condotte le indagini. Oggi ribadisce un concetto molto importante: «E’ grave condannare un innocente». E aggiunge: «Delle due funzioni del processo penale, non lasciare impunito il delitto e non condannare l'innocente,, non solo per il cittadino, ma proprio per lo Stato. Lo Stato può anche sopravvivere - sia pur malamente - se non riesce a punire i crimini. Ma se condanna gli innocenti perde legittimazione etica e politica, si sgretola e spesso soccombe in modo violento alla ribellione popolare o alla rivoluzione». Un tema tanto caro a Carlo Nordio, così come a tanti nel panorama della giustizia italiana, è senza dubbio quello legato alla separazione delle carriere. «La separazione delle carriere è consustanziale al sistema processuale accusatorio, cosiddetto alla, che noi abbiamo adottato in modo imperfetto con l'attuale codice Vassalli. Nei Paesi dove questo sistema è vigente,, dal Canada all'India ecc. non esiste la possibilità di transitare dall'una funzione all'altra come da noi. Dirò di più. Nel sistema americano il giudice può diventare pm perché questa carica è elettiva. E se questoinfila una serie di indagini costose e sbagliate viene mandato a casa, mentre da noi viene promosso, com'è accaduto nel casoe in tanti altri. In conclusione la separazione delle carriere è necessaria ma non sufficiente per un sistema realmente liberale». La risposta di Nordio, però, va in profondità e spiega ancora meglio il suo pensiero. «Dobbiamo scegliere tra i due sistemi inglese e americano, e coniugare poteri e responsabilità:, e non dirige le indagini, affidate a Scotland Yard: mentre in Usa il Procuratore è il capo della polizia giudiziaria, come da noi, ma ha una responsabilità elettorale. L'Italia è l'unico paese al mondo dove il pm ha le garanzie del giudice e i poteri del super-poliziotto, senza rispondere a nessuno». Durante l’intervista non manca un riferimento al libro di. Il passaggio è sul pregiudizio politico-ideologico che possono avere gli italiani, avendo letto il “Sistema”. «È vero che ha consolidato questo pregiudizio. In realtà credo che più che da motivazioni politiche o ideologiche alcune inchieste costose e infondate contro politici siano state ispirate e da protagonismo personali.». Sulla riforma della, invece, Carlo Nordio afferma che «la riforma Bonafede era una mostruosità giuridica che tra l'altro avrebbe prolungato i processi all'infinito, mentre l'Europa condizionava gli aiuti a una giustizia più rapida.Non poteva umiliare i grillini al punto da intervenire sulla loro bandiera, cioè sulla prescrizione, che estingue il reato; e allora ha raggiunto lo stesso risultato intervenendo con l'improcedibilità che estingue il processo. Questo creerà enormi problemi applicativi, ed è logico che molti giuristi abbiano sollevato perplessità., i soldi stanno già arrivando, e questo era ciò che contava e che conta». Infine, la chiacchierata non poteva che terminare sule sulle recenti dichiarazioni al Corriere della Sera del procuratore di Milano, Francesco Greco . «Il sorteggio? Un sorteggio non tra i passanti, ma nell'ambito di un canestro composto da magistrati già valutati tre volte,Tutte persone, per definizione, intelligenti e preparate, ma svincolate dal legame elettorale con i magistrati sui quali si dovranno pronunciare». E sul casoconclude così: «Greco è un bravissimo magistrato, ma è come il duca di Buckingham nel Riccardo III di Shakespeare: uno dei primi a spianare la strada alla auto-referenzialità della magistratura, e uno degli ultimi a sentire il peso della sua tirannide.Tutti ricordiamo la "bravade" televisiva quando i pm di Milano, compreso Greco, protestarono contro il decreto Biondi. Fui l'unico pm a denunciarne i pericoli, e per tutta risposta fui convocato dai probiviri dell'Anm per renderne conto. Li mandai al diavolo, ma Greco, che è persona molto intelligente, avrebbe dovuto capirlo allora».