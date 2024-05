Riscoprire l’importanza della comunicazione e, soprattutto, appassionare i giovani in modo nuovo al senso e all’essenza del diritto e della legalità. Sono gli obiettivi del torneo “Dire e Contraddire”, oggetto del Protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale forense e il Ministero dell’istruzione, giunto alla sua quarta edizione e vinto quest’anno dalla squadra del liceo classico “Annibal Caro” di Fermo.

Nato da una idea degli avvocati tarantini Angela Mazzia e Vincenzo Di Maggio, il torneo ha visto la partecipazione di ben 32 Consigli degli ordini forensi che hanno a loro volta coinvolto altrettante scuole secondarie di secondo grado. La formula del torneo prevedeva più gironi di qualificazione a livello territoriale e delle semifinali a livello di macroaree (Nord, Centro e Sud Italia). A disputarsi oggi la finale presso la sede del Cnf sono stati, oltre al liceo classico “Annibal Caro” di Fermo, il liceo classico “Delfico-Montauti” di Teramo, e il liceo delle scienze umane “Vittorino da Feltre” di Taranto.

Gli avvocati degli Ordini forensi e i tutor scolastici hanno accompagnato in questi mesi i ragazzi nell’apprendere le tecniche di retorica e le regole della disputa per una corretta argomentazione. Ogni squadra aveva indicato una frase estrapolata da un argomento relativo a una tematica a scelta tra uno dei tre nuclei concettuali costituenti i pilastri della legge sull’insegnamento dell’educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; Cittadinanza digitale.

La frase sorteggiata per la sfida finale quest’anno è stata di Stephen Hawking: “Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza”. Nella disputa ai ragazzi era assegnato, mediante sorteggio, il ruolo di argomentare o controargomentare, non facendo differenza se ciò che dovessero argomentare o controargomentare fosse giusto o sbagliato.

«La disputa richiede concentrazione, coordinazione, autocontrollo, riflessi e fisicità ed è proprio con l’armonia di questi elementi, con la bellezza delle parole e dei silenzi che compongono un discorso e trasmettono un concetto, che lo studente apprende i propri limiti, ma anche lo sviluppo e la crescita della propria umanità», ha sottolineato l’avvocata Mazzia.

Come è stato ricordato dagli organizzatori, in questo momento storico in cui la comunicazione sembra avvenire non attraverso il confronto costruttivo e l’ascolto, ma attraverso forme di aggressione e di demolizione del pensiero altrui e di fronte a un dilagante pensiero sempre più anestetizzato e indifferente, il proposito del torneo è quello di aiutare i giovani a gestire i conflitti secondo l’etica del dibattito costruttivo, della responsabilità e del rispetto.

È attraverso la pratica dell’ascolto e del confronto, con la consapevolezza del valore salvifico del dubbio, che ciascun giovane può essere protagonista attivo di quel processo di crescita prodromico all’esercizio della cittadinanza responsabile. Nella disputa non conta soltanto ciò che si dice ma anche il modo come lo si dice.

A premiare i ragazzi quest’anno è stata un giuria di altissimo livello: il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano, il presidente del Cnf Francesco Greco. «Tutte le squadre in gara erano di altissimo livello», ha sottolineato Valditara, che da professore di diritto romano non si è potuto esimere dal dire che i ragazzi «hanno le basi per essere dei validi avvocati».

«Complimenti a tutti, è stata una bellissima esperienza ascoltare le ragioni di cittadini consapevoli della dignità di ogni persona», ha dichiarato Cassano. «Lo spirito della democrazia - ha aggiunto - non è vivere per sé ma per gli altri». «Un plauso agli insegnati che fanno comprendere i valori della razionalità e della logica», ha quindi aggiunto la presidente della Cassazione, augurando a tutti di poter «realizzare i propri sogni senza compromessi al ribasso».

«Questo torneo rappresenta non solo una competizione di elevato valore tecnico e retorico, ma anche un momento di straordinaria crescita personale e formativa per tutti gli studenti coinvolti e anche per gli avvocati che li hanno seguiti in questi mesi», ha invece commentato Greco. «È stata un’iniziativa che esprime perfettamente i valori fondamentali dell’avvocatura: la difesa appassionata dei diritti, la capacità di argomentare con rigore e rispetto», ha aggiunto il presidente del Cnf, ringraziando i finalisti che con il loro impegno e talento hanno saputo distinguersi. «A tutti voi, auguro che questa esperienza possa arricchire il vostro percorso scolastico e formativo, e vi incoraggio a continuare a coltivare la passione per il diritto e per il dibattito e diventare magari gli avvocati del futuro!».

Il Cnf continuerà a sostenere iniziative come questa, convinto che il confronto e il dialogo siano strumenti indispensabili per la crescita personale dei giovani e per il rafforzamento della cultura giuridica nel Paese.