Riportiamo di seguito un estratto del discorso pronunciata dalla prima presidente della Cassazione Margherita Cassano al Cnf in occasione della finale del torneo Dire e contraddire.

Vi faccio i miei complimenti, è stata una bellissima esperienza. Desidero ringraziare il Consiglio Nazionale Forense perché ha gettato le basi di un’esperienza che mi auguro si possa vivere negli anni a venire, perché imparando ad ascoltare l’uno le opinioni degli altri, ad argomentare razionalmente le proprie idee, si pongono le basi per una cittadinanza consapevole, che è la fonte per la valorizzazione di un altro principio costituzionale, l'articolo 2: la dignità di ogni persona e la proiezione di ogni persona che ha il dovere di mettere a disposizione della collettività le proprie doti. E voi oggi, dal mio punto di vista, avete fatto esercizio di tutto questo: amore per la Polis, desiderio di mettere a disposizione degli altri i talenti brillanti che avete dimostrato di possedere. Perché questo è il vero spirito della democrazia: non vivere per sé ma vivere in relazione, nella consapevolezza che ognuno ci può dare tanto e ci possiamo aiutare reciprocamente a crescere.

Da figlia di insegnanti, rivolgo un secondo e sentito ringraziamento a loro, perché hanno lavorato egregiamente. (...) Perché vi hanno insegnato, e sono piena di ammirazione, un linguaggio particolarmente ricco e dotto che ho apprezzato e che mi ha fatto venire in mente le parole di Don Milani in Lettera a una professoressa. È soltanto un linguaggio in cui ciascuno possiede ugual numero di parole che fa veramente uguali le persone e ci consente di parlare realmente in posizioni di parità senza che la parola diventi strumento di potere e di sopraffazione in danno degli altri.

E infine, ragazzi, complimenti perché questo risultato è assolutamente simbolico: siete tutti, tutte le squadre, i veri vincitori di questo certamen, perché avete dimostrato una serietà, una competenza, e anche una sicurezza che, vi posso garantire, non è scontata.

Quindi, il mio augurio da magistrato è che ciascuno di voi possa realizzare al meglio, con convinzione i propri sogni, senza mai scendere a compromessi al ribasso.