Neanche nata è già finita. O almeno azzoppata. Parliamo dell'operazione social lanciata da due avvocate di Torino con la pagina Instagram "Dc LegalShow" . Una sorta di reality show che intreccia il racconto del mondo legale a uno stile di vita «glamour» tra lussi e vacanze da sogno. Un mix che non è andato troppo a genio agli avvocati e in particolare all'Ordine di Torino, che ora ha formalmente aperto un procedimento disciplinare contro le due colleghe Alessandra Demichelis e Federica Cau. Dopo le polemiche che avevano infiammato le chat del mondo legale, l’Ordine le aveva convocate il 17 gennaio per vederci chiaro. E ricordare alle due avvocate i doveri imposti dal codice deontologico forense su decoro professionale e pubblicità. E se nel frattempo la pagina instragram aperta a fine dicembre è un vero successo in termini social (con oltre 15mila follower all'attivo), le due legali erano state cancellate dal sito dello studio con cui collaborano e - come riporta il Corsera - Demichelis avrebbe anche lasciato gli uffici. Mentre la sua collega Cau conserva l'incarico dopo aver fatto “un passo indietro” con un post.