Tra le ipotesi e i dati, soprattutto i dati del Bilancio, corre un abisso. E così in fondo, sulle reali intenzioni del governo in materia di giustizia, lacertifica assai meglio la realtà di quanto non avvenga se si va a scartabellare tra gli emendamenti al decreto “Rave” o tra i progetti bellicosi dei partiti. Dalla lettura della legge di Bilancio, scopriamo sì che si riducono le risorse per la polizia penitenziaria e le intercettazioni , ma pure che cresce, e non poco, la disponibilità per la difesa dei meno abbienti. È un segnale importante, che dovrebbe ridurre gli scandalosi ritardi nellaAspetto senz’altro positivo a cui se ne aggiungono altri: l’accordo con i Comuni per dare consistenza, con 5 milioni di euro in più,, la “rivoluzione culturale” introdotta dalla riforma Cartabia in grado di consentire anche un’attenuazione, pur parziale, delle sanzioni penali; e non viene “torto un capello” alle misure alternative alla detenzione, considerato che già il governo Draghi aveva sostanzialmente raddoppiato l’organico degli “Uepe”, gli Uffici esecuzione penale esterna, con 1.096 addetti e 11 dirigenti in più, e che tali dotazioni, essenziali per attuare i contenuti più “garantisti” della riforma, non vengono toccate. Fino appunto alle maggiori risorse e alle, questione tutt’altro che marginale nella logica di una giustizia attenta alle persone e ai diritti. Lo sforzo compiuto dall’esecutivo Meloni per rendere meno romanzesco il pagamento degli avvocati è davvero apprezzabile: intanto, dalla dotazione preesistente di 10 milioni. Inoltre, e si tratta forse della misura più efficace in vista di una maggiore rapidità nella liquidazione degli onorari,In virtù dell’impegno assunto all’epoca dall’ex guardasigillie definito con l’allora presidente del Cnfera già possibile scontare i compensi dai “debiti fiscali” eventualmente dovuti dal professionista,così come dai contributi che l’avvocato abbia da versare per i propri dipendenti.. Si legge ancora nel testo che accompagna: “La ratio sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi,che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati”. Chiarissimo. Il meccanismo operativo farà riferimento ail 26 novembre del 2020, con la quale si regolava il servizio di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all’ente di previdenza dell’avvocatura. Adesso quella convenzione, dalle sole pregresse funzioni “esattoriali”, passa finalmente ad assumere una valenza di effettivo beneficio per i difensori. Si tratta di un testo non ancora depositato. Ma se resterà integro, si realizzerà un passo avanti rilevante nella tutela della funzione difensiva esercitata a beneficio dei meno abbienti. Non proprio l’ultimo fra i parametri per misurare la civiltà di un sistema giudiziario.