Magistratura, dalla sentenza del Consiglio di Stato alla richiesta della procura di Brescia

Magistratura, l'appello dell'Ucpi al Governo e al Parlamento

«La sentenza delche - in riforma del diverso giudizio formulato dal- ha annullato le nomine ai vertici degli uffici giudiziari italiani, è solo l’ultimo capitolo della rovinosa crisi di credibilità ed autorevolezza della magistratura italiana. E questo, sia ben chiaro, del tutto a prescindere dal merito di una decisione -- che nessuno di noi (e tanto basta), o invece quale ennesimo capitolo di un rapporto sempre più ravagliato ed oscuro tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria». È quanto si legge in una nota della giunta, secondo cui «quel che conta è che il cittadino non è più nemmeno in grado di comprendere se il proprio magistrato inquirente o il proprio giudice esercitino legittimamente la propria funzione»., peraltro, interviene quasi contemporaneamente ad una vicenda semplicemente incredibile, che abbiamo appreso dalla stampa e che nessuno ad oggi ha smentito.- cioè ai vertici della Magistratura inquirente del Paese - di esibire i rispettivi cellulari, ritenendo indispensabile ricostruire le conversazioni tra di loro intervenute in giornate cruciali per la nota inchiesta che essa sta svolgendo da mesi;», continua la nota.«I penalisti italiani rivolgono al Governo ed al Parlamento il più allarmato invito ad acquisire coscienza di quanto la riforma dell’ordinamento giudiziario oggi in discussione sia lontana anni luce dalla drastica, radicale,, e l’intero Paese. Vanno affrontati con fermezza i nodi cruciali della questione - sollecita la giunta - smantellamento della automaticità delle carriere, che penalizza i meriti e la qualità professionale, deresponsabilizza il magistrato e rende indistinguibili le premesse dei giudizi di promozione ai vertici degli uffici; divieto di distacco dei magistrati nell’esecutivo,, per garantire ai cittadini la terzietà del giudice pretesa dalla Costituzione».«Mortificare la riforma ordinamentale, come oggi sta accadendo e come denunciamo da mesi, alla stregua di una trattativa bilaterale e parasindacale. Occorrono coraggio, consapevolezza della drammatica condizione di crisi, ed una ambiziosa visione politica, che possa trovare il suo primo, indispensabile suggello già nella scelta di un Capo dello Stato pronto a guidare il Paese in questo ormai non più rinviabile percorso di riforma e di riscatto», conclude la nota.