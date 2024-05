Un altro arresto da parte della polizia tunisina nei confronti di un avvocato. Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine avrebbero preso di nuovo d’assalto la sede dell'ordine degli avvocati. Una trasmissione in diretta sul sito web dei media “Tunmedia” ha mostrato un video dove si vedevano porte di vetro rotte e sedie rovesciate, nel momento in cui la polizia arrestava l'avvocato Mahdi Zagrouba, legale noto per la sua opposizione al Presidente Kais Saied.

Già sabato scorso, la polizia aveva arrestato Sonia Dahmani, avvocata nota anche per le sue critiche a Saied. Commentando un discorso del presidente, per il quale ci sarebbe una cospirazione per spingere migliaia di migranti senza documenti provenienti dai Paesi subsahariani a rimanere in Tunisia, la donna aveva ironizzato sulle condizioni di benessere del suo paese in replica a un giornalista che incensava l’operato del governo citando gli arrivi dei migranti subsahariani per dimostrare quanto la Tunisia sia una meta ambita: «Ma di quale paese straordinario stiamo parlando?», ha affermato sarcastica la legale.

Le parole di Dahmani hanno fatto drizzare immediatamente le orecchie alla procura di Tunisi che ha spiccato un mandato di comparizione per l’avvocata. Che però ha deciso di non presentarsi in tribunale chiedendo temporaneo “asilo” alla Maison de l’avocat. Alcuni partiti di opposizione hanno descritto l'assalto all'edificio degli avvocati nel fine settimana come "uno shock e una grave escalation", e l'ordine degli avvocati ha dichiarato uno sciopero a livello nazionale.

Perché è stato arrestato Zagrouba

Il Ministero dell’Interno ha dichiarato in un comunicato che «la decisione giudiziaria contro Zagrouba è dovuta alla sua aggressione fisica e verbale nei confronti di due poliziotti oggi vicino all'aula». Il pubblico ministero tunisino lunedì ha prolungato la detenzione di due giornalisti, Mourad Zghidi e Borhen Bsaiss, che erano stati arrestati sabato per commenti radiofonici e post sui social media in un incidente separato.