«Sono molto orgoglioso che Giandomenico Caiazza abbia deciso di guidare insieme a Emma Bonino la lista degli Stati Uniti d'Europa da capolista nella circoscrizione Centro. Giandomenico ha fatto della battaglia per la giustizia giusta, per il giusto processo e per lo stato di Diritto la sua causa di vita: è stato l'avvocato difensore di Enzo Tortora, di Marco Pannella, di Emma Bonino e di tanti attivisti radicali nei processi per disobbedienza civile ed è stato per anni Presidente dell'Unione delle Camere Penali italiane. Caiazza è stato colui che ha difeso l'ammissibilità del nostro referendum sulla cannabis davanti alla Corte Costituzionale'». Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

«Il diritto al giusto processo e alla presunzione di innocenza e il rispetto della dignità delle persone detenute sono le battaglie di Giandomenico Caiazza e di +Europa. Ed è questo che faranno i nostri candidati nella lista Stati Uniti d'Europa: si batteranno nell'Europarlamento per il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Se sei garantista, europeista e credi nella battaglia per la giustizia giusta e lo stato di diritto, sai chi votare: Giandomenico Caiazza ed Emma Bonino», conclude Magi.