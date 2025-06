Franzo Grande Stevens, con la sua persona, e nel suo ricordo, lascia soltanto pensieri positivi per tutti. Per i giovani, ai quali ha rivolto gli auguri e gli incoraggiamenti più forti, spronandoli alle mille battaglie della vita; per i colleghi, per i quali è stato punto di riferimento quasi inarrivabile, ma anche richiamo a risultati possibili; per gli amici che sono stati con lui per molti anni nelle istituzioni forensi e condiviso hanno le parole e le battaglie per rendere più valida e sicura la professione; per la grande famiglia dell'avvocatura, infine, per sostenere, in ogni momento della vita quotidiana, il valore della difesa.

La difesa del diritto, e dei diritti, infatti, è sempre stata al primo posto. Franzo era unico, poiché univa il suo successo straordinario, nei suoi rapporti con le persone più influenti del mondo economico e professionale, con l'umiltà dell'impegno preciso e tenace, mescolanza delle origini inglesi con la ricchezza e brillantezza della mente napoletana. Io l'ho visto l'ultima volta a Torino, in occasione dei festeggiamenti dei suoi novanta anni, e l'ho ricordato allora con amicizia, e l'ho abbracciato con sentimento, senza necessità di molte parole, ma con l'armonia del

silenzio che affolla i tempi del passato e li congiunge con quelli del futuro. L'ho portato molto spesso ad esempio, nei tanti incontri con i colleghi, per indicare la strada, fatta di cultura, di conoscenza, di fatica, e ho sempre raccomandato lo sforzo della parola, non il piacere della sosta, poiché è sempre la parola che evita le occasioni perdute e coglie l'attualità della bellezza della crescita.

Insomma, i tanti diritti e successi si mescolano sempre, nella ritualità di ogni giorno, con i corrispondenti doveri ed impegni, ed è questo il modello proponibile, tanto più nel mondo devastato di oggi. Così possiamo onorare la memoria di Franzo, con la ricchezza dei pensieri che abbiamo evocato, e senza rimpianti, poiché il futuro continua a porre mille problemi e Franzo ci indica ancora come risolverli.