Avvocati ai nastri di partenza in una corsa sportiva dedicata alla salute e al futuro della professione forense. Il 27 giugno 2025 al futuro Villaggio Olimpico di Milano prenderà il via, a partire dalle ore 14.15, la prima edizione di Milano Law& Run , una gara podistica che unisce sport, prevenzione e riflessione sull'evoluzione dell'avvocatura. Con il patrocinio morale della Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense , la manifestazione – aperta sia alla partecipazione competitiva sia a quella amatoriale – rappresenta un'occasione di networking, formazione e benessere per le avvocate e gli avvocati, che saranno quindi tra i primi a visitare il Villaggio Olimpico di Milano – Cortina 2026 prima della sua consegna ufficiale al Comitato Olimpico.

La giornata si aprirà con un convegno istituzionale, durante il quale Cassa Forense e Consiglio Nazionale Forense si confronteranno sull'evoluzione della professione legale , approfondendo il ruolo delle nuove tecnologie, i cambiamenti in atto nel sistema previdenziale e la prospettiva di un nuovo ordinamento professionale. Seguiranno focus tematici dedicati a temi di forte attualità per l'avvocatura: dall'intelligenza artificiale nella professione alle pari opportunità, fino alla comunicazione e all'organizzazione degli studi legali. I momenti divulgativi saranno curati in collaborazione con l' Ordine degli Avvocati di Milano. La salute e la prevenzione saranno al centro dell'iniziativa grazie alla partecipazione dell'Ospedale Olimpico Niguarda e al progetto “Mens Sana in Corpore Sano” promosso da Cassa Forense, in sinergia con la Carovana della Prevenzione dell'Associazione Komen Italia .

Durante l'evento, tutti i partecipanti avranno accesso gratuito a una vasta gamma di attività e servizi per il benessere psico-fisico. Check-up specialistici con l'Ospedale Niguarda, struttura sanitaria ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, screening di prevenzione con Komen Italia: mammografie, ecografie senologiche, visite endocrinologiche e consulenze nutrizionali, approfondimenti sulla medicina di genere, analisi posturale, sedute di pilates e valutazioni della performance atletica a cura del Club Muse, consulenze nutrizionali per professionisti e consigli personalizzati per migliorare il benessere nei contesti lavorativi e negli studi legali.

Il momento sportivo e simbolico della giornata sarà rappresentato dalla “ corsa verso il futuro dell'avvocatura ”: il Campionato nazionale forense su un percorso competitivo di 10 km e una passeggiata non competitiva di 4 km. Il tragitto collegherà idealmente l'innovazione del nuovo scalo urbano di Porta Romana – futura sede del villaggio olimpico – con il patrimonio storico e spirituale dell'Abbazia di Chiaravalle.