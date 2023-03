Avvocatura

L’attacco del senatore dem alla legge che tutela i professionisti appena approvata a Palazzo Madama: «Non c’è il salario minimo per gli operai, ma per gli avvocati sì». L’Ocf: «Sparata superficiale buona per ottenere un po’ di like». L’Aiga: «Tanti legali guadagnano meno dei braccianti»