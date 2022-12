È legge la disciplina sulla, incorporata nella legge di Bilancio. Le nuove regole sono state inserite nella Manovra per il 2022 – approvata in via definitiva alla Camera lo scorso 30 dicembre – grazie all’emendamento 102.0.64, promosso dal parlamentare di FdI Andrea de Bertoldi , approvato in commissione Bilancio al Senato e quindi recepito nel maxiemendamento del governo durante l’esame a Palazzo Madama. Va sottolineato come, e sembrerebbe escludere gli adempimenti lavoristici, come quelli di natura contributiva, ossia le dichiarazioni e i versamenti a Inps o alle casse previdenziali, ed assicurativa, dirette per esempio all’Inail. Non dovrebbero rientrare neppure gli adempimenti relativi al pagamento di sanzioni non tributarie, come quelle relative al codice della strada. Inoltre sono evidentemente esclusi gli adempimenti amministrativi, che possono anche essi determinare sanzioni, o comunque altre conseguenze, quali mancate autorizzazioni, come ad esempio in campo edilizio. Ma non è l’unica lacuna di queste norme, come segnala la senatrice, di Forza Italia, che è anche avvocato: «Pur salutando con soddisfazione questa nuova disciplina, bisogna ammettere che, contenuta nel comma 933, lett. a),che, pur svolgendo un’attività analoga a quella dei professionisti ordinistici, come è il caso dei tributaristi, non hanno un albo professionale a cui iscriversi, che è invece il requisito stabilito dal comma 933 per l’applicazione di questa disciplina. Inoltre, la limitazione della tutela agli adempimenti tributari rende questa legge utile prevalentemente alla categoria dei commercialisti, mentre altre professioni, come i consulenti del lavoro e gli stessi avvocati, ne sono interessati in misura minore”., come ammette la sen. Modena: “Se è vero che nel processo penale è previsto l’istituto del legittimo impedimento, va detto che esso non si basa su un meccanismo automatico, in quanto spetta al giudice valutare la validità delle ragioni dell’impedimento presentate dall’avvocato impossibilitato. In campo civilistico, invece, manca del tutto una previsione in tal senso, e quando vi sono situazioni che rendono impossibile la presenza dell’avvocato di una parte, vi è la prassi secondo la quale gli avvocati di entrambi le parti chiedono un rinvio dell’udienza. Certo è che l, che ha sperimentato una forte accelerazione con l’epidemia del Covid-19,. Va poi considerato che la Cassazione è intervenuta su questo tema, sottolineando la necessità che si rispetti la condizione dell’insostituibilità del legale impossibilitato., tenendo presente le circostanze in cui può trovarsi l’avvocato nella vita reale, tanto più che oggi esiste questa nuova disciplina sul rinvio dei termini per i versamenti tributari, senza sanzioni, in caso di malattia o infortunio dei professionisti. Più in generale, è auspicabile che essa si estendi ad altre tipologie di adempimenti, ed includa anche i professionisti non ordinistici”.