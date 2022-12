Era una delle "mission" deldi Lecce: eleggere i nuovi componenti di. E i 54 rappresentanti dell'avvocatura nell'organismo sono stati scelti ieri, con le operazioni di voto avvenute per ciascun distretto e la proclamazione di questa mattina sul palco della sala al Grand hotel Tiziano, epicentro delle assise pugliesi. Com'era in parte prevedibile, è relativamente bassa la percentuale di avvocati al secondo mandato in Ocf: 9 sui 54 componenti totali dell'assemblea. Così come non particolarmente elevata è la rappresentanza di donne: 13 avvocate, esattamente come nell’assemblea uscente. A un primo sguardo sembra esserci una composizione piuttosto bilanciata fra le diverse voci del mondo forense. Spiccano i nomi di, emblema dell'avvocatura messa a dura prova dagli organici disastrati dei tribunali (nel suo intervento al dibattito di ieri, Spagnoli ha ricordato che a Livorno, di qui a qualche mese, resteranno 2 giudici su un organici di 10) e di un leader dell'associazionismo come, eletto nel "suo" distretto di Milano. Da Mf proviene anche la neoeletta Laura Massaro, del distretto di Venezia. Altra sigla rappresentata nel nuovo parlamentino di Ocf è l', che ottiene l'elezione dei romani Mario Scialla e Giandomenico Catalano, al suo secondo mandato. Gli altri componenti confermati sono Pierfrancesco Foschi, Alessandra Dalla Bona, Alberto Giaconia, Andrea Corrado, Anna Silvana Vassalli, Isabella Maria Celeste, Pasquale Parisi, Accursio Gallo, Antonio Di Salvo, Paola Pezzali e Monica Aste. La rinnovata assemblea di Ocf si riunirà di qui a due settimane, esattamente, per eleggeree il suo vertice, che subentrerà a. Ma soprattutto, l'Organismo, nella sua nuova composizione avrà il delicato compito di preparare ladel 35esimo congresso nazionale forense appena conclusosi a Lecce. In quella occasione, il nuovo Ocf dovrebbe presentarsi con una proposta definitiva sull'assetto ordinamentale dell'avvocatura. Una mozione che dovrebbe essere costruita in seguito a un confronto con i singoli Fori, come proponeva la mozione Nardo "congelata" nelle votazioni di stamattina . Di seguito,, suddivisi per distretto giudiziario di provenienza. Ancona:. Bari:. Bologna:. Brescia:. Cagliari:. Caltanissetta:. Campobasso:. Catania:. Catanzaro:. Firenze:. Genova:. L'Aquila:. Lecce:. Messina:. Milano:. Napoli:. Palermo:. Perugia:. Potenza:Reggio Calabria:. Roma:. Salerno:. Torino:. Trento:Trieste:. Venezia: