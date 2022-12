, per accendere i riflettori in un momento come quello attuale, prossimo all'entrata in vigore di importanti riforme, sulla condizione delle carceri italiane«. Lo annunciano, si legge in una nota, il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Francescoe il responsabile del dipartimento penitenziario di Aiga, in una lettera al ministro della Giustizia e al capo del Dap.Gli avvocati chiedono, come «prima "tappa" ufficiale di questo nuovo percorso - prosegue la nota - il giorno della, di poter visitare gli istituti penitenziari italiani attraverso le delegazioni territoriali dell'Osservatorio, per verificare le condizioni delle carceri, per ascoltare dalla viva voce dei detenuti il rispetto dei loro diritti fondamentali,e, all'esito, di stendere un documento di sintesi delle attività svolte». Già da circa due mesi, sottolinea il presidente Perchinunno, «l'Aiga ha istituito un dipartimento ad hoc proprio sull'Ordinamento Penitenziario, che rivolge la propria attenzione ai detenuti e alle problematiche che riguardano le carceri italiane».