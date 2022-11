Patrocinio a spese dello Stato, pagamenti più rapidi ai difensori

Tra le ipotesi e i dati, soprattutto i dati del Bilancio, corre un abisso. E così in fondo, sulle reali intenzioni del governo in materia di giustizia, la Manovra certifica assai meglio la realtà di quanto non avvenga se si va a scartabellare tra gli emendamenti al decreto “Rave” o tra i progetti bellicosi dei partiti.

Dalla lettura della legge di Bilancio, scopriamo sì che si riducono le risorse per la polizia penitenziaria e le intercettazioni, ma pure che cresce, e non poco, la disponibilità per la difesa dei meno abbienti.