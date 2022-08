Pechino fa sul serio: spari contro Taiwan. Il Governo: «L’Isola si autodistruggerà». La replica: «Pronti alla guerra»

La visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taipei , nell’isola di Taiwan, «non è una difesa della democrazia e della libertà, ma una provocazione e una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Cina». Pertanto, mentre sono in corso le maxi manovre militari intorno all’isola, «prendere le contromisure necessarie è una mossa giusta», ha detto Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo di Pechino. La collusione con forze straniere porterà Taiwan alla «auto-distruzione» e «nell’abisso del disastro», ha aggiunto Ma. Nel frattempo, alcuni giornalisti hanno visto sparare alcuni proiettili nello Stretto di Taiwan, nei pressi di installazioni militari diretti verso il mare e seguiti da pennacchi di fumo bianco.

Taiwan risponde alla Cina: “Pronti alla guerra”

«Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità». È quanto afferma, in un tweet, il ministero della Difesa di Taiwan in risposta all’avvio delle esercitazioni annunciata della Cina, in rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi, durante la quale i militari cinesi hanno già sparato nello stretto di Taiwan, come confermato da un comunicato del comando orientale dell’Esercito popolare. Il ministero della Difesa di Taipei ribadisce di «rispettare il principio di prepararsi alla guerra senza volerla», mentre il ministero degli Esteri esorta la comunità globale a chiedere alla Cina di fermare le attività militari.