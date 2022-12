Spari e missili, Taiwan risponde a Pechino: «Siamo pronti alla guerra»

ordina:contro. La visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi , nell'isola di, ritenuta dalla Cina «una provocazione e una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della», ha provocato reazioni durissime da parte dei cinesi. Avviate, in tal senso, maxi manovre militari intorno all'isola. «Prendere le contromisure necessarie è una mossa giusta», ha detto, portavoce dell'Ufficio per gli affari didel governo di. La collusione con forze straniere porterà Taiwan alla «auto-distruzione» e «nell'abisso del disastro», ha aggiunto Ma. Nel frattempo, alcuni giornalisti hanno visto sparare alcuni proiettili, nei pressi di installazioni militari diretti verso il mare e seguiti da pennacchi di fumo bianco. Ma non solo. Secondo quanto riporta l’agenzia, laha lanciato 11 missili balisticinelle acque intorno alle coste nord-est e sud-ovest di Taiwan,, ha annunciato il ministero della Difesa di. Taipei ha affermato di aver attivato i relativi sistemi di difesa in risposta al lancio, aggiungendo di condannare l’azione irrazionale della«Non vogliamo l’escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità». È quanto afferma, in un tweet, il ministero della Difesa diin risposta all’avvio delle esercitazioni annunciata della, in rappresaglia per la visita a Taipei di, durante la quale i militari cinesi hanno già sparato nello stretto di, come confermato da un comunicato del comando orientale dell’Esercito popolare. Il ministero della Difesa di Taipei ribadisce dimentre il ministero degli Esteri esorta la comunità globale a chiedere alladi fermare le attività militari.Il maggiore generaledel Comando dell’esercito taiwanese per la difesa di, ha dichiarato che due droni da guerra cinesi in formazione hanno sorvolato l’area dell’arcipelago due volte attorno alle ore 21:00 e 22:00 di ieri. «Abbiamo immediatamente lanciato bengala a titolo di avvertimento e spingerli a invertire la rotta. Sono tornati, sono entrati nella nostra area riservata e li abbiamo dispersi», ha dichiarato l’ufficiale., pesantemente fortificato, si trova poco al largo della costa sud-orientale della, al largo della città diLe vaghe minacce dei giorni scorsi sono proseguite anche ieri, quando dalla Cambogia il ministro degli Esteriha ribadito che «chi offende la Cina sarà punito». Il capo della diplomazia di Pechino ha definito la visita a«una farsa totale». «Queste azioni perverse non altereranno il consenso internazionale sul principio della Cina unica, né la tendenza storica che porterà Taiwan a tornare alla madre patria», ha aggiunto. Al di là della protesta formale presentata da, c’è tuttavia ancora da capire in cosa consisterà, concretamente, la risposta cinese alla visita di. E una risposta dovrà necessariamente esserci, sia per scongiurare che l’esempio della presidente della Camera dei rappresentanti Usa possa presto essere seguito da altri leader stranieri (come auspicato dalla stessa Pelosi),di preservare la propria immagine in vista del Congresso del Partito comunista, in programma a ottobre.terranno la 18ma edizione dell’esercitazione militarenello Stato himalayano, non lontano dal confine con la. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana «» citando fonti del ministero della Difesa. Le manovre si terranno dal 14 al 31 ottobre e hanno l’obiettivo di favorire «la comprensione, la cooperazione etra le forze armate» dei due Paesi. Si tratterà, tuttavia, anche di un chiaro messaggio alla, che ha in corso un’accesa disputa territoriale con l’India proprio sull’Himalaya. Nell’estate del 2020, i due eserciti si scontrarono a colpi di pietre e bastoni nella regione dele, malgrado diversi cicli di colloqui tra i vertici delle forze armate, la tensione traresta alta. Anche le relazioni trasono ai minimi storici, in particolare dopo la visita adella presidente della Camera dei rappresentanti Usa, tra il 2 e il 3 agosto. L’ultima edizione dell’esercitazione si era tenuta in Alaska nell’ottobre scorso.Il governo della città diha incoraggiato i residenti a scaricareche può essere utilizzata per cercare le posizioni degli oltre 5.000 rifugi antiaerei della città, riferisce l’agenzia. L’annuncio è stato fatto poco prima che lalanciasse una serie di esercitazioni militari a fuoco vivo in sei aree marittime vicino a