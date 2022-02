Caos M5S, Grillo invita al silenzio: “Le sentenze si rispettano”

Niente Porta a porta questa sera per Giuseppe Conte. L’ex premier disdice la comparsata da Vespa di questa sera dopo l’invito di Beppe Grillo, che in mattinata ha chiesto di «rimanere in silenzio» tramite un post su Facebook. Post subito rilanciato dal (ex) presidente M5S sui suoi canali social, capitalizzando in meno di mezz’ora più di 400 i commenti. Quasi tutti invitano l’avvocato di Volturara Appula a non mollare, assicurando che la base confermerà il voto a suo favore. «Conte, con te. Ti rivotiamo, no problem», scrive uno degli utenti.

Sta di fatto che la grana lanciata dal Tribunale di Napoli, che ieri ha sospeso lo statuto del M5S e l’elezione di Giuseppe Conte a capo del Movimento, ha provocato un vero e proprio scossone che si aggiunge alle dimissioni lampo di Luigi Di Maio dal comitato di garanzia dopo il duello con l’ex premier. Il quale ieri ha rivendicato la sua leadership che di certo «non dipende dalle carte bollate». Ma «la situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire», scrive il garante e fondatore Grillo. Che poi avverte i suoi: «Le sentenze si rispettano».

Difficile dire come andrà a finire. Il Movimento chiarisce che quella stabilita dal Tribunale napoletana è una «sospensione provvisoria». E nei prossimi giorni ci sarà un’assemblea per far votare agli iscritti le delibere sospese. Ospite ieri di Otto e mezzo, Conte chiarisce non «può fare finta di nulla» dopo l’attacco subito da Luigi Di Maio, confida di aver parlato con lui al telefono e che «non è nell’orizzonte delle cose che venga espulso». Poi sul tetto dei due mandati, il leader pentastellato sottolinea: «Questa regola ha un fondamento che va mantenuto, ne vorrei discutere con Grillo, ma ragionerei sul trovare qualche volta delle deroghe».

L’ordinanza

I giudici, in particolare, si sono espressi sul ricorso presentato dagli attivisti del M5S, dopo che dall’assemblea del 3 agosto 2021 sono stati esclusi gli iscritti da meno di sei mesi. Il legale, Lorenzo Borrè, esulta: «Per il Movimento 5Stelle è l’anno zero. Giuseppe Conte non ha più poteri, si dovrà quindi procedere con alla nomina del comitato direttivo». C’è di più. Secondo il Tribunale di Napoli, la delibera assembleare di modifica dello stato dell’Associazione Movimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 è stata adottata in assenza del quorum richiesto dalla disciplina applicabile a quella data. I ricorrenti, infatti, lamentavano che non tutti gli attivisti fossero stati adeguatamente informati della convocazione dell’assemblea, né comunque che la convocazione fosse avvenuta, come invece prescritto dall’articolo 6 dello statuto, mediante pubblicazione di avviso «sul sito internet del Movimento 5 Stelle». Per Borrè l’unico che può consentire al M5S di uscire dal pantano è Beppe Grillo (che non ha in programma una “sortita” romana nei prossimi giorni), ma con una strada obbligata e che metterebbe fuori gioco Conte e la sua leadership: «indire il voto per il Comitato direttivo», l’organo a 5 punte che era stato chiesto a gran voce dagli Stati generali e votato sulla piattaforma Rousseau. Che, come per magia, esce dalla pronuncia del Tribunale di Napoli ri-legittimata: nulla vieta che il voto passi dagli uffici milanesi ora guidati da Davide Casaleggio, il figlio di Gianroberto. Conte studia le contromosse, a casa sua arrivano il legale del Movimento, Francesco Astone, il notaio, l’ex capo politico reggente Vito Crimi e il fedelissimo Rocco Casalino.

Da parte sua l’Associazione Rousseau si toglie più di un sassolino dalla scarpa. In un lungo post pubblicato su Il Blog delle Stelle, dal titolo “Una sentenza e via”, prende forma un J’accuse senza appello. «In un post del primo giugno 2021 – si legge – Davide Casaleggio consigliava al MoVimento 5 Stelle di operare nel pieno rispetto delle regole avvertendo: “Gli scogli sono vicini”. E oggi il MoVimento è tristemente andato a sbattere su quegli scogli e sarà costretto ad effettuare nuove votazioni indette dal Garante Beppe Grillo – unico organo in grado oggi di convocare gli iscritti – per individuare un guida collegiale al posto del decaduto presidente e capo politico Giuseppe Conte». E non solo. Perché Rousseau denuncia «modelli di gestione approssimativi e dilettantistici».

Fa molto rumore nel mondo Cinquestelle, intanto, il pasticcio dello statuto. E per molti la misura sembra ormai colma. In alcune chat private (quelle ufficiali, di gruppo, ormai sono poco utilizzate per evitare i temuti screenshot) cresce, infatti, il numero di eletti – riferiscono a LaPresse – che si augurano di trasformare il momento nero in un’occasione, dando vita a Movimento tutto nuovo, ma con i valori e gli obiettivi di un M5S «maturo», non quello degli «ardori giovanili», per usare le parole di Beppe Grillo seguite alle dimissioni di Di Maio.