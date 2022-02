Conte non ci sta: «La mia leadership non dipende dalle carte bollate»

«La mia leadership nel M5S si basa sulla profonda condivisione di principi e valori. È il legame politico, prima che giuridico, quindi non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato». Così Giuseppe Conte commenta con i cronisti l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e “incoronato” l’ex premier come presidente dei pentastellati.

«Va chiarito che il provvedimento del tribunale di Napoli non ha accertato l’invalidità delle delibere adottate, ma dispone, in via meramente provvisoria, la sola sospensiona delle suddette delibere», precisa in una nota il partito. Mentre l’avvocato Francesco Astone, che sta seguendo il caso per i vertici del Movimento e dunque del leader Giuseppe Conte, dice: «Torneremo a Napoli il primo marzo e chiederemo al giudice di merito di pronunciarsi. Tra 20 giorni siamo lì e naturalmente pensiamo, crediamo fermamente, che il ricorso» che ha portato alla sospensione delle due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e eletto Giuseppe Conte come presidente del Movimento, «verrà respinto». «La ragione che ha portato alla sospensione» delle due delibere, dunque anche della guida di Conte da leader del Movimento, «è una ragione tecnica che non afferisce al risultato: il risultato rimasto lo stesso. Anche se gli esclusi» perché iscritti da meno di sei mesi «avrebbero votato, il risultato non sarebbe cambiato», decretando, a detta di Astone, l’incoronazione di Conte a presidente.

«Siamo pertanto convinti che Conte sarà riconfermato», dice l’avvocato guardando all’assemblea che verrà convocata nei prossimi giorni. «In qualsiasi associazione – rimarca inoltre – c’è una regola che prevede la non immissione degli iscritti da meno di sei mesi, per evitare dei falsi risultati delle votazioni e i rischi cordata. Il Movimento, anche in passato, si è avvalso di questa regola, consentendo sempre il voto agli iscritti da oltre 6 mesi, la regola che ci è stata contestata è dunque conforme alla prassi del M5S». «La nostra comunità mi sembra che si sia espressa in maniera molto chiara sul presidente Conte. Non credo che sia il problema dei nuovi iscritti, dei sei mesi, che possa far cambiare il risultato», aggiunge l’ex reggente M5S Vito Crimi, lasciando l’abitazione di Giuseppe Conte.

Ma per Lorenzo Borré, l’avvocato degli attivisti che hanno presentato il ricorso a Napoli, l’unica strada percorribile resta quella del comitato direttivo, indicata dagli Stati generali del Movimento, votata sulla piattaforma Rousseau e poi sconfessata dal neo statuto. A sbrogliare la matassa dovrà essere Beppe Grillo, l’unico che può fare qualcosa per uscire dalla palude. «Crimi non ha più potere, chi afferma il contrario non conosce bene lo statuto, né probabilmente il codice civile», dice il legale. «Il Movimento è decapitato – aggiunge infatti Borré – senza nessun uomo al comando. L’unica cosa che possono fare ora la può fare Beppe Grillo: indire le votazioni del comitato direttivo del M5S, come fece lo scorso 29 giugno. E ripartire da lì. Solo dopo aver votato il nuovo comitato direttivo, si possono eleggere i nuovi membri del comitato di garanzia, i probiviri, ecc.. Qualsiasi altra decisione può essere facilmente impugnata. Insomma, la parola al popolo pentastellato».

«Conte persevera nell’errore, e Conrad ne “i duellanti” ricorda che in battaglia non ci si deve mai trincerare dietro un errore. Il collega attualmente non ha più poteri decisionali e non può dettare soluzioni, almeno non con maggiori facoltà di un qualsiasi altro associato. Ma soprattutto non può prescindere dai paletti procedurali dello statuto nella versione ante agostana. Mi sorprende poi il richiamo ad una pretesa prassi contrastante con la lettera dello statuto, come se un eventuale errore ne legittimasse uno successivo analogo», ribadisce Borrè. «Quanto alla pretesa incompetenza del Tribunale di Napoli ad emanare il provvedimento cautelare – incalza Borré – mi sorprende che si insista su un assunto che non trova sostegno né nell’art. 669 quater del codice di procedura né nell’ultraventennale giurisprudenza in materia di competenza territoriale. Non capisco poi la puntualizzazione, non credo proprio che un diverso Tribunale avrebbe potuto decidere diversamente. Conte si confronti sulle questioni sostanziali che hanno portato alla sospensione dell’efficacia».