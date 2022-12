VALERIA VERDOLINI

Negli ultimi anni il carcere è stato spesso protagonista delle cronache per vari motivi: il sovraffollamento che nel 2013 ha portato a una condanna da parte della Cedu; le rivolte nei primi mesi della pandemia di COVID- 19; che hanno inciso profondamente sulla vita quotidiana delle persone detenute, rendendo necessaria tanto una ricerca sul campo, quanto una riflessione teorica. Che tipo di istituzione è il carcere? Quali funzioni svolge? Come si caratterizzano i suoi spazi? Come si compone la popolazione che lo abita e quella che lo gestisce? Attraverso un’analisi dei dati e l’individuazione dei fattori più significativi l’autrice risponde a queste domande.