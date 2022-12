ARTE E SPETTACOLO

L’arte del drag è un vorticoso viaggio attraverso la forma d’arte più favolosa del mondo. Un fenomeno culturale che si è sviluppato da intersezioni di vario genere tra moda, teatro, sessualità, politica, che insieme hanno dato vita a una forma di intrattenimento che conta al giorno d’oggi milioni di spettatori. Gli autori ci accompagnano dagli albori fino ai giorni nostri guardando anche al possibile futuro di questo fenomeno: dal teatro kabuki a Shakespeare, dai moti di Stonewall alle fiorenti ballroom di New York, raccontando le storie di tanti pionieri LGBTQ+ e delle personalità del presente tra cui The Vixen, Crystal Rasmussen, Sweatmother e Don One. Da Paris Is Burning a Pose e da Lady Bunny a Victoria Sin, nulla rimarrà inesplorato in questo indispensabile compendio di tutto ciò che è drag.

L’ARTE DEL DRAG Jake Hall, Sofie Birkin, Helen Li, Jasjyot Singh Hans, Quinto Quarto Edizioni giugno 2022