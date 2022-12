RAGAZZI

All’interno del fortunato volume “Filastrocche in cielo e in terra”, pubblicato quasi più di 70 anni fa, vi era il celebre componimento “La luna di Kiev”. Oggi questo testo, divenuto simbolo della pace, viene ripubblicato in una edizione illustrata da Beatrice Alemagna e l’intero ricavatosarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza in Ucraina.

LA LUNA DI KIEV Edizione illustrata Gianni Rodari Ed. Einaudi ragazzi Illustrazioni di Beatrice Alemagna 32 pp.