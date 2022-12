DIRITTI

In questo libro, l’avvocata e attivista Cathy La Torre disegna la mappa di un viaggio nei diritti civili che non possono più attendere. Attraverso esempi concreti, racconta come altrove hanno fatto, spesso a costo zero, quello che in Italia ancora si rimanda.

Un prontuario gentile che vi permetterà di avere sempre una risposta pronta e fondata all’annosa domanda: «Ma non ci sono cose più importanti?».

CI SONO COSE PIÙ IMPORTANTI. I DIRITTI CHE NON POSSONO PIÙ ESSERE RIMANDATI Cathy La Torre ed. mondadori collana strade blu 168 pp.