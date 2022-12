Luis Suarez è stato sentito dai Pm di Perugia che indagano sul suo esame «farsa» di italiano all’ Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza. Il calciatore è stato ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager. Al momento la sua posizione rimane immutata come persona informata sui fatti. Secondo alcune indiscrezioni, Suarez avrebbe confermato ai magistrati di aver conosciuto prima della prova d’esame i contenuti della stessa.