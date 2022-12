IL RAPPORTO CHOC DEL SENATO DI PARIGI

La Francia è stata travolta da uno scandalo riguardante il mondo della pornografia che rischia di trasformarsi in un nuovo # metoo. Come riportato dai media locali, quattro uomini sono stati arrestati e messi sotto custodia per traffico di esseri umani aggravato, stupro di gruppo e sfruttamento della prostituzione. Due dei tre, in particolare, sono i produttori della piattaforma online French Bukkake. Più di quaranta vittime si sono costituite parte civili, a cui si aggiungono alcune associazioni. Questa serie di vicende ha portato il mondo politico a interessarsi sempre di più all’argomento con la delegazione del Senato per i diritti delle donne che ha presentato ieri un rapporto choc. Il settore è sotto osservazione della giustizia già dal 2020, un’indagine sul sito per adulti Jacquie et Michel, pilastro dell’industria pornografica amatoriale francese, ha portato a incriminare quattro uomini - tra cui il fondatore, Michel Piron - per sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, stupro con tortura e atto di barbarie.