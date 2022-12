E' successo davanti alla facoltà di Ingegneria. Il ragazzo aveva 26 anni ed è stato trovato a terra con la pistola in pugno

Un ragazzo si è sparato un colpo di pistola alla testa, davanti alla facoltà di Ingegneria di Roma Tre. Secondo le prime informazioni, era uno studente fuori sede di Potenza di 26 anni.Sul posto sono subito intervenuti polizia e 118, ma non c'è stato nulla da fare.«La comunità accademica di Roma Tre, costernata, si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi dello studente d’Ingegneria che stamattina si è tolto la vita nella sede di via della Vasca Navale», ha detto il rettore Mario Panizza, che ha sospeso le attività per tutta la giornata.