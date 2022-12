PHOTO



Torna in Italia Salvatore Girone. Dopo oltre quattro anni (salvo brevi permessi) in India, la Corte Suprema indiana ha autorizzato il suo rientro immediato, in attesa che si risolva il contenzioso tra Italia e India sulla giurisdizione del processo relativo alla morte dei due pescatori indiani. Arriverà in tempi brevissimi, giusto il tempo degli adempimenti tecnici, e sarà sicuramente in Italia, ha assicurato il premier Matteo Renzi, per il 2 giugno, Festa della Repubblica e delle Forse Armate.La decisione delle autorità indiane mette davvero un punto fermo in una vicenda tortuosa e insidiosa: i giudici dell’Aja decideranno nei prossimi mesi, probabilmente anni, quale Paese abbia la giurisdizione sul processo riguardante l’uccisione di due pescatori indiani, al largo delle coste del Kerala, nel 2012; ma ora entrambi i due fucilieri di Marina, non solo Girone ma anche Massimiliano Latorre (da tempo rientrato per motivi di salute) potranno aspettare con le famiglie e i figli.La Corte Suprem tornerà a decidere sull’estensione del permesso a Latorre il 30 settembre. Il Tribunale arbitrale de L’Aja il 29 aprile scorso aveva chiesto a Italia e India di allentare le condizioni di custodia cautelare di Girone, riconoscendo le esigenze perorate con forza dall’Italia di farlo rimpatriare per «ragioni umanitarie».E ieri mattina non ha fatto altro che dare attuazione all’ordinanza stabilendo che Girone dovrà rientrare a New Delhi entro un mese qualora il tribunale arbitrale deciderà che i due marò debbano essere giudicati in India; una volta in Italia, il militare dovra’ presentarsi il primo mercoledi’ di ogni mese in un commissariato e non dovra’ alterare alcuna prova ne’ influire su nessun testimone che potrebbe essere utile al processo. Nel dargli il "bentornato", il premier Matteo Renzi -che dal Giappone, dove si trova per il G7, è stato tenuto continuamente aggiornato, con un fitto scambio di telefonate, sul via libera’ dell’India- ha assicurato che Girone sara’ gia’ il 2 giugno a Roma. Esulta il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni (è stato «premiato l’impegno del governo, con il sostegno del Parlamento).«Felice e soddisfatta» la collega alla Difesa, Roberta Pinotti. «E’ un bel risultato che si deve al governo» e che dimostra che l’esecutivo «ha fatto meglio rispetto al passato», ha fatto loro eco, il ministro dell’Interno, Angelino Alfano. La Farnesina, da sempre in prima linea a fronteggiare la spinosa vicenda, ha assicurato che «con lo stesso impegno, l’Italia si presenterà ai prossimi passaggi previsti dal procedimento».