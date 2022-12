PHOTO



"Oggi, proprio dal Museo di Reggio Calabria, dobbiamo dare spazio all'Italia che vuole dire sì e vuole guardare al futuro", ha detto il premier Matteo Renzi al Museo nazionale di Reggio Calabria, dove si inaugura l'esposizione dei famosi Bronzi di Riace.l Presidente del Consiglio ha sottoscritto il "Patto per la Calabria" e ha parlato anche del futuro della regione e di tutto il Sud Italia: "Tutti insieme per i prossimi due anni mettiamo da parte le polemiche e lasciamole ai professionisti del no. Dico solo basta a chi racconta il Sud come un luogo dove va tutto male. A questi io dico di provare a dire per una volta sì". "Noi faremo di tutto - ha aggiunto Renzi - per creare un collegamento tra la bellezza di questa città e quella della Calabria. Di fronte a tanta bellezza non è possibile che questa struttura sia sotto i 200 mila visitatori all'anno. Servono interventi specifici e puntuali".