Quattro medici agli arresti. L'accusa è di aver falsificato referti per insabbiare interruzioni di gravidanza non volute e il decesso di due neonati

Aborti senza consenso, lesioni irreversibili o decessi di neonati: 11 persone sono state sottoposte a misure cautelari dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito di persone "Mala Sanitas", con le accuse di falso ideologico e materiale ed interruzone di gravidanza senza consenso, reati commessi nel Presidio ospedaliero "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. Gli arresti e gli altri provvedimenti riguardano sanitari dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, di Neonatologia e di Anestesia. In dettaglio, si tratta di 4 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di medici e di 7 misure interdittive della sospensione dell'esercizio della professione (medica e/o sanitaria) per la durata di 12 mesi a carico di 6 medici e di 1 ostetrica. Le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza, nei reparti del Presidio ospedaliero, di un sistema di copertura illecito, condiviso dall'intero apparato sanitario, che è stato attuato in occasione di errori medici commessi nell'esecuzione dell'intervento sulle singole gestanti o pazienti per evitare di incorrere nelle conseguenti responsabilità. In particolare, gli episodi di malasanità accertati hanno riguardato il decesso di due bimbi appena nati, le irreversibili lesioni di un altro bimbo dichiarato invalido al 100%, i traumi e le crisi epilettiche e miocloniche di una partoriente, il procurato aborto di una donna non consenziente e le lacerazioni strutturali ed endemiche di parti intime di altre pazienti.