PHOTO



"Non capisco il polverone che si e' costruito intorno alla non notizia della ricandidatura. La sindaca e' al primo mandato e nel 99,9% ci si ricandida per il secondo mandato. Non e' un tema personale, non sosterremo mai la ricandidatura di Virginia Raggi perche' credo che siano stati cinque anni drammatici per la Capitale d'Italia e che occorra ora dare voce alla citta'". Lo ha detto il leader del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa a Orbetello insieme con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo a una domanda sulla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma.