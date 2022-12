Guerra in Ucraina, il M5S contro l'invasione russa

Zelensky in Parlamento, «il Pd ci sarà»

Un tribunale diha messo al bando in Russia i social network Facebook , accusandoli di "attività estremiste". Lo riferisce l'agenzia. Il procedimento contro, la parent company di Facebook e Instagram, era stato aperto dalla Procura generale, dopo che i due social network avevano «ignorato» migliaia di richieste per la rimozione di contenuti ritenuti «falsi» riguardanti l'invasione militare dell'Ucraina Nel«non so se ci saranno assenze, ma non ci saranno defezioni dal significato politico. Ilha manifestato sostegno al popolo ucraino: c’è un Paese invaso e, dall’altra parte, ci sono degli invasori che sparano sui civili». Lo ha detto il senatore, del M5s, a Radio Anch’io, a proposito dell’intervento dial Parlamento italiano.«Nelnon ci sono defezioni, siamo molto convinti di esserci e chi non c’è è ammalato o aveva già altri impedimenti». Lo ha dettoa Radio Anch’io a proposito dell’intervento diin Parlamento. «Se alcuni parlamentari oggi sono assenti e possono esprimere dissenso lo devono a uomini e donne che hanno resistito per la democrazia e devono avere rispetto per chi sta difendendo la democrazia», ha aggiunto la capogruppo delalla Camera.