Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky passerà la giornata a Roma, dove incontrerà prima il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale, poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a palazzo Chigi, e infine il Papa, alla ricerca di una via d’uscita per la pace e di fondi per la ricostruzione post-bellica.

Nel tardo pomeriggio poi Zelensky parteciperà a uno speciale di Porta a Porta in diretta su Rai1 condotta da Bruno Vespa alla presenza di Monica Maggioni, direttrice del Tg1, Enrico Mentana, direttore del TgLa7, Giuseppe De Bellis, direttore di SktTg24, Nicola Porro, giornalista Mediaset, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, Fabio Tamburini, direttore del Sole24Ore e Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.

Le vie del centro storico di Roma e le arterie principali sono blindate dalle forze dell’Ordine per far si che tutto fili liscio, così come sono piantonati i luoghi più a rischio come stazioni e aeroporti.

Il colloquio più importante sarà quello con Papa Francesco, al quale Zelensky aveva già fatto visita a febbraio 2020, prima della pandemia e prima della guerra scatenato da Putin in Ucraina. Già all’epoca i due affrontarono la questione del Donbass, ma è chiaro che in questo momento lo faranno da un punto di vista completamente diverso.