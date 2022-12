«Dimi sorprende che non perda occasione per lanciare ultimatum e polemizzare con il. Sarebbe molto più utile se si occupasse della destra contro cui dice di voler combattere.poi è parlamentare europeo perché è stato eletto nelle liste del Pd e con i voti del. Io penso che dovrebbe ricordarsene». Così, senatore del, sul "Corriere della sera". «Mi dispiacerebbe - dice Zanda - ma sevuole andare da solo perderà molti collegi. Non riesco a immaginare il risultato del partito diperché sinora non si è mai cimentato in una elezione nazionale» Sullo spazio a, e i veti di, afferma che «chiunque si sia allontanato dal M5s di, sia esso, o, va apprezzato e ringraziato. Penso che ilnon debba siglare alleanze elettorali con chi ha fatto cadereperché è stata una decisione che inciderà sul futuroanche a lungo termine. La base delnon tollererebbe se andassimo assieme ai, il trauma determinato da Conte è molto profondo». Sul fatto chepossa restare a: «Sul governo della prossima Legislatura decideràe più che la volontà dei partiti conterà la volontà di. Al suo posto io chiederei, ai partiti che volessero farlo tornare al governo, garanzie d’acciaio sul fatto che non ricomincino a tormentarlo con la guerriglia politica».