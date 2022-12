PHOTO



Il sondaggio Demos pubblicato da Repubblica non lascia spazio a dubbi: Luca Zaia è il politico italiano in ascesa, la sua gestione pragmatica dell'emergenza coronavirus lo ha fatto schizzare in alto negli indici di gradimento. Con oltre il 50% di popolarità è di qualche punto sotto il premier Conte che beneficia della fiducia che i cittadini in questa fase hanno verso le istituzioni. Ma la curva di Zaia è in netta crescita e sembra destinato ad occupare in fretta la prima posizione. Il dato politico più interessante riguarda le dinamiche dentro il centrodestra e in particolare nella Lega. Zaia ha infatti scavalcato in modo clamoroso il leader del suo partito Matteo Salvini che, stordito dall'emergenza sanitaria, ha perso dieci punti di popolarità in un mese, precipitando al 37%, una cifra identica a quella del governatore lombardo Fontana che paga la gestione non sempre efficace della pandemia nella regione più colpita d'Italia.