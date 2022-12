Violante parla anche del caso Morisi

Come riformare il Csm: il commento di Violante

, tutt'altro che vicino alle posizioni politiche di critica duramente il Fatto Quotidiano che nei giorni scorsi ha avviato una campagna di stampa contro l'ex presidente del Consiglio dei Ministri , circa la possibilità di candidarlo a presidente della Repubblica. Secondo l'ex presidente della Camera dei Deputati, infatti, «tutti i cittadini che hanno più di cinquanta anni possono candidarsi. Spetta ai parlamentari decidere chi votare. Ad ogni modo le persone non vanno mai offese. È sbagliato usare questi toni nella lotta politica»., aggiungendo che le parole utilizzate dal direttore del Fatto, sono dequalificanti a prescindere.L'intervista rilasciata al Giornale, tuttavia, verte anche sul caso di Luca Morisi , l'ex Guru social dila cui inchiesta per il festino di sesso e droga si avvia verso l'archiviazione. «Gli errori da chi sono stati commessi? Dai mezzi di comunicazione senz'altro, da chi ha creato il caso. È stata una battaglia politica contro lanon condotta dalla magistratura».L'ex magistrato poi torna sulle funzioni del: «Occorre rinnovare nel Csm solo i componenti che sono in carica da quattro anni. La rotazione ridurrebbe il potere improprio delle correnti. Ildovrebbe avere due funzioni: tutelare l'indipendenza dei magistrati e assicurare il raccordo tra magistratura e altri poteri dello Stato. Col tempo entrambe sono venute meno.». Infine, una critica al mondo dell'informazione: «La comunicazione giudiziaria che doveva garantire l'accusato è diventata anticamera della pubblica criminalizzazione, anche per il modo scandalistico con il quale i media trattano le notizie., senza riflettere, spiegare, contestualizzare, solo per fare uno scoop».